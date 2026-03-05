Hacılar'da etkinliklerle Ramazan sevinci yaşandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen etkinliklere özellikle çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mehteran gösterisi, Aşık ile Maşuk, çocuk tiyatrosu, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri, tasavvuf konseri ve semazen gösterileri sahnelendi. Program kapsamında vatandaşlara lokma ikramı da yapıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşadık. Çocuklarımız güldü, yediden yetmişe herkes aynı heyecanla bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle gönüller huzur buldu, mehteran takımıyla coştuk, Hacivat ile Karagöz’le kahkahalar yükseldi. Bu güzel akşamda hem Ramazan ruhunu yaşadık hem de birliğimizi, beraberliğimizi bir kez daha hissettik.

Programın ilçemizde gerçekleşmesine katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçen KAYMEK ekibine teşekkür ediyoruz. Hacılar’da Ramazan bir başka güzel.”

“Büyükşehir ile İlçelerde Ramazan Etkinlikleri” programının Ramazan ayı boyunca Kayseri’nin diğer ilçelerinde de devam edeceği belirtildi.