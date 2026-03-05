Hacılar'da etkinliklerle Ramazan sevinci yaşandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Büyükşehir ile İlçelerde Ramazan Etkinlikleri' kapsamında Hacılar'da yapılan programın vatandaşlarca yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Başkan Özdoğan Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını ilçede en güzel şekilde yaşattığını ifade etti.

Hacılar'da etkinliklerle Ramazan sevinci yaşandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen etkinliklere özellikle çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mehteran gösterisi, Aşık ile Maşuk, çocuk tiyatrosu, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri, tasavvuf konseri ve semazen gösterileri sahnelendi. Program kapsamında vatandaşlara lokma ikramı da yapıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşadık. Çocuklarımız güldü, yediden yetmişe herkes aynı heyecanla bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle gönüller huzur buldu, mehteran takımıyla coştuk, Hacivat ile Karagöz’le kahkahalar yükseldi. Bu güzel akşamda hem Ramazan ruhunu yaşadık hem de birliğimizi, beraberliğimizi bir kez daha hissettik.

Programın ilçemizde gerçekleşmesine katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçen KAYMEK ekibine teşekkür ediyoruz. Hacılar’da Ramazan bir başka güzel.”

“Büyükşehir ile İlçelerde Ramazan Etkinlikleri” programının Ramazan ayı boyunca Kayseri’nin diğer ilçelerinde de devam edeceği belirtildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Glutensiz Mutfak' Kursu'na Yoğun İlgi
"Glutensiz Mutfak" Kursu'na Yoğun İlgi
Başkan Büyükkılıç, İlim Yayma İftarına Katıldı
Başkan Büyükkılıç, İlim Yayma İftarına Katıldı
Zabıta 1 ayda 1522 denetim yaptı
Zabıta 1 ayda 1522 denetim yaptı
'15 yaş altı çocuklara sosyal ağ erişim engelinin düzenlemesi' hakkında kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
’15 yaş altı çocuklara sosyal ağ erişim engelinin düzenlemesi’ hakkında kanun teklifi TBMM’ye sunuldu
Akaryakıta gelen zamların yüzde 75'i vergiden karşılanacak
Akaryakıta gelen zamların yüzde 75’i vergiden karşılanacak
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı: 1 ölü
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı: 1 ölü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!