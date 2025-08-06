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Hacılar'da Gençlere Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, üniversite tercih sürecinde gençleri yalnız bırakmadıklarını belirterek, ilçede ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Hacılar'da Gençlere Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı

Başkan Özdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen rehberlik hizmeti, 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde randevulu sistemle sunulmaya devam ediyor. Başkan Özdoğan, öğrencilere sunulan hizmet ile ilgili bilgi vererek, "Üniversite tercihi, gençlerimizin hayatındaki en kritik kararlardan biridir. Bu süreçte yapılacak doğru yönlendirmeler, onların geleceğini doğrudan etkiler. Hacılar Belediyesi olarak Açı Dershaneleri iş birliğiyle gençlerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Her bir gencimizin kendisine en uygun üniversite ve bölümü seçmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerni kullandı.

Bire bir rehberlik desteği

Üniversiteye ilk adımını atmaya hazırlanan gençler, uzman eğitim danışmanları ile bire bir görüşmeler gerçekleştirerek; puanları, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda en doğru şekilde yönlendiriliyor. Bu hizmetle, gençlerin kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi ve geleceklerine daha emin adımlarla ilerlemeleri amaçlanıyor. Rehberlik desteğinden faydalanmak isteyen adaylar, 0 (352) 442 20 55 ve 0 (554) 748 27 82 numaralı telefonlar üzerinden randevu alabiliyor.

Başkan Özdoğan, açıklamasının sonunda öğrenciler ile velilere şu çağrıyı yaptı: “Geleceğini şekillendirme yolunda önemli bir karar aşamasında olan tüm gençlerimizi bu kıymetli hizmetten yararlanmaya davet ediyorum. Biz Hacılar’da her zaman gençlerimizin yanındayız.”

Haber Merkezi

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