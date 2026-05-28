Hacılar'da Halk Otobüsünden İnen Gence Otomobil Çarptı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde halk otobüsünden inen bir genç, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Sakar Çiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Evine gitmek üzere halk otobüsünden inen Y.D. (16), karşıya geçmek isterken hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Çevredeki güvenlik kamerası, kazayı anbean kaydetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntülerde, otobüsten inen gencin birkaç adım attıktan sonra hızla gelen aracın çarpmasıyla yere savrulduğu anlar dikkat çekti.

 

 

