Hacılar'da kadınlar deprem bölgesi için uyku tulumu dikiyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Yaşanan depremler sonrasında yaraların sarılması için çalışılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı destekli Hacılar Kaymakamlığı koordinatörlüğünde deprem bölgesindeki çadırlara yerleştirilen depremzedelerin geceyi daha sıcak geçirmeleri için uyku tulumu üretimine başlandı. İlçede bulunan Hacılar Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezinde gönüllü kursiyerler uyku tulumu üretimine başladı. Uyku tulumu üreten kursiyerler, depremzedelerin daha sıcak bir ortama kavuşmaları için çalışıyor. Ayrıca gönüllü kursiyerler atkı, bere ve origami bebek de dikerek deprem bölgesine göndermek için hazırlıyor.