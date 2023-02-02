Hacılar'da Kar Yağışı ile Birlikte Çalışmalar Başladı

Hacılar'da beklenen kar yağışı etkili olurken Hacılar Belediyesi, kar yağışı ile yaşamın olumsuz etkilenmemesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

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  • 02.02.2023 14:22
  • Güncelleme: 02.02.2023 14:43
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Hacılar'da Kar Yağışı ile Birlikte Çalışmalar Başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar’da beklenen kar yağışı etkili olurken Hacılar Belediyesi, kar yağışı ile yaşamın olumsuz etkilenmemesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte tuz stoklarını ve karla mücadele programını hazır hale getiren Hacılar Belediyesi, dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalara başladı. Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede etkili olan kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi ve vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ana arterleri kardan ve buzlanmadan koruyorlar. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 7/24, gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi. Ekiplerin kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı belediye olarak bu yılda 3 bin ton tuz stoğumuz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mahalle aralarını temizlemek için küçük iş makinalarımızı da kış şartlarına hazır hale getirdik. Bu bağlamda 5 iş makinası, 1 tuzlama kamyonu, 3 adet kar küreme aracı ve 40 personelle ilçemize sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekibimizle hazırız” dedi.

Başkan Özdoğan, ekiplerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen veriler doğrultusunda ilçe merkezi ve yüksek kesimler ile bağlar bölgesinde ulaşımda hiçbir aksamaya izin vermemek için kış boyunca teyakkuzda olacaklarını da sözlerine ekledi.

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İHA

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