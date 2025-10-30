Hacılar'da Kayseri Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin ana arterlerinden olan Kayseri Caddesi ile Hacılar Meydanı’nda yürütülen yenileme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Başkan Özdoğan, Kayseri Caddesi'nde gelinen son durum ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri Caddesi ilçemizin en yoğun kullanılan arterlerinden biri. Burada Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ve KASKİ’nin destekleriyle birlikte yürüttüğümüz altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Bu kapsamda su ve kanalizasyon hatlarımız tamamen yenilendi, elektrik hatları yer altına alındı, sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca kaldırımlar, refüj düzenlemeleri ve aydınlatma sistemiyle birlikte hem güvenli hem de estetik bir cadde ortaya çıktı” şeklinde konuştu.



HACILAR MEYDANI'NDA ÇALIŞMALAR TAMAM

Başkan Özdoğan, Hacılar Meydanı’nda yürütülen yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlandığını belirterek, “Hacılar Meydanı, ilçemizin kalbi konumunda. Burada yaptığımız çalışmalarla hemşehrilerimizin rahatça vakit geçirebileceği, törenlerimizi, etkinliklerimizi gerçekleştirebileceğimiz modern bir alan kazandırdık. Çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları ve oturma alanlarıyla birlikte meydanımız artık çok daha canlı ve estetik bir görünüme kavuştu. Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla da meydanımızı ve caddelerimizi Türk bayraklarıyla donatarak bu gururu hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.