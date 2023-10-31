Hacılar'da kentsel dönüşüm hızla devam ediyor

Hacılar'da kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabında 152 dairenin inşaatı hızla ilerliyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, inşaatın ilerleyişi hakkında bilgi almak amacıyla inşaat alanını ziyaret etti.

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  • 31.10.2023 09:38
  • Güncelleme: 31.10.2023 10:50
Hacılar'da kentsel dönüşüm hızla devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar’da kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabında 152 dairenin inşaatı hızla ilerliyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, inşaatın ilerleyişi hakkında bilgi almak amacıyla inşaat alanını ziyaret etti.

Hacılar’da devam eden kentsel dönüşüm projesi, çevreye ve vatandaşların yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmayı amaçlayan büyük bir adımı temsil ediyor. Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi, ikinci etap inşaatının hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Özdoğan, "5 Eylül tarihinde başlayan ihale süreci, 23 Ekim itibariyle Baykar İnşaat firması ile yapılan sözleşmeyle resmileşti. Bu süreçte, gerekli resmi işlemler hızla tamamlandı ve şu anda 152 dairenin inşaatının son aşamalarına geçtik" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, meclis üyeleri ve parti teşkilatı ile birlikte proje alanını inceledi. İnşaatın ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Özdoğan, projenin hem çevresel sürdürülebilirlik hem de modern konutlara erişimi artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Başkan Özdoğan, burada yaptığı açıklamada, "İkinci etap inşaatımız hızla ilerliyor. Baykar İnşaat firması ile yapılan sözleşmenin ardından şimdi 152 dairenin son inşaat aşamalarına odaklanıyoruz. Bu daireleri bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede teslim etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

Kentsel dönüşüm projesinin finansal desteği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin destekleriyle oluşturulan sanayi parselleri aracılığıyla sağlandığını belirten Özdoğan, "Bakanlığımızın bu finansal desteği, projenin başarısı için büyük öneme sahip ve bu nedenle bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Sırasını bekleyen vatandaşlarımızın, yeni sıcak yuvalarında huzur içinde yaşamalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İnşaatların kazasız belasız tamamlanması ve sırasını bekleyen insanların yeni evlerine kavuşmaları için inşaat firmasının da elinden geleni yapacağını belirten Özdoğan, konutların Hacılar için hayırlı olmasını diledi.

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İHA

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