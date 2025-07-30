Hacılar'da Kilitli Parke Yol Çalışması

Çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yürütülen hizmetlerle ulaşım konforunun artacağını ve Hacılar mahallerinin daha modern hale geleceğini belirtti.

Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yediağaç Mahallesindeyiz. Ataman Sokak’ta kilitli parke çalışmamız devam ediyor. Görüldüğü üzere yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alanda uygulama yapıyoruz. Cami Sokak, Yeşil Sokak ve Gizir Sokak’ı da kapsayan bu alanda, imar yollarının açılmasıyla birlikte ulaşıma konfor getiren bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu bölgede birleşen sokakların tamamında hem yaz hem de kış mevsiminde daha rahat bir ulaşım sağlamak için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor.”

Çalışmaların estetik görünüm kadar teknik kalite açısından da titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Özdoğan, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda güçlü ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı benimsediklerini söyledi.

“Bu çalışmalarla mahallelerimiz yalnızca fiziksel anlamda değil, görsel olarak da güzelleşiyor. Amacımız hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak. Bu doğrultuda tüm ekip arkadaşlarıma ve yüklenici firmaya kolaylıklar diliyorum. Ayrıca yapım süresince gösterdikleri anlayış için vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.”

Hacılar Belediyesi’nin ilçe genelindeki yol, altyapı ve çevre düzenleme hizmetlerinin planlı ve istikrarlı şekilde süreceğini belirten Başkan Özdoğan, tüm çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür ederek sözlerini tamamladı.