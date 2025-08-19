Hacılar'da Metruk ve Hasarlı Yapı Tespit Semineri Gerçekleştirildi

Afetlere Dirençli Şehir Hedefi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli bir şehir inşa etme amacıyla kamu kurumlarıyla ortaklaşa farkındalık ve bilinçlendirme eğitim seminerlerine devam ediyor. Hacılar Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, yaşam ömrünü tamamlamış ve güvenlik riski oluşturan metruk yapıların tespit edilmesi, hasar tespit yöntemleri ve iş güvenliği önlemleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Seminere Katılanlar

Eğitim programına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ve ilçe belediye personeli katıldı. Özdoğan, seminerin önemine vurgu yaparak, Hacılar’daki farklı yapıların tespit edilmesi ve bu konuda çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Teorik Eğitim ve Uygulamalı İnceleme

Teorik eğitimin ardından, belirlenen bölgelerde saha incelemeleri yapılarak uygulamalı değerlendirmelerde bulunuldu. Bu sayede teorik bilgi pratiğe döküldü ve mevcut risk unsurları yerinde analiz edildi.

Akademik Bakış Açısı

Gonca Arın, metruk yapıların tespit ve yıkım işlemlerine akademik bir bakış açısı getirmek amacıyla seminer düzenlediklerini belirtti. Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminer, ilçe belediyelerinin katılımıyla zenginleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür çalışmalarla kentsel güvenliği artırmayı ve riskli yapıların envanterini çıkarmayı hedefliyor.