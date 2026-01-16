Hacılar'da öğrenciler karnelerini aldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, karne gününde öğrencilerin mutluluğunu paylaşarak onların heyecanına ortak oldu. Başkan Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner ile birlikte ilçedeki okullarda düzenlenen karne törenlerine katılarak, 2025–2026 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde başarı gösteren öğrencilere karnelerini teslim etti.

Karne törenlerinde öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya gelen Başkan Özdoğan, gençlerin yalnızca akademik başarılarının değil; sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerinin de son derece önemli olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, “Bugün ilçemizde, Türkiye genelinde olduğu gibi yarıyıl tatilinin başlangıç günü. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Eğitim camiasının her bir ferdine emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Sevgili çocuklarımız tatilde gönüllerince dinlenirken, eğlenceli ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştirsinler” açıklamasını yaptı.

Başkan Özdoğan, yarıyıl tatili süresince ilçede çocuklar ve gençlere yönelik etkinlikler hazırlandığını belirterek, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nin bu süreçte her türlü sosyal ve ilmi faaliyete ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

“Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için birçok farklı etkinlik düzenleyeceğiz. Eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede programlar hazırlıyoruz. Bu etkinliklerle gençlerimize daha iyi bir gelecek için katkı sunmayı amaçlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kültür merkezinin ilçedeki sosyal yaşamın odak noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özdoğan, “Bu merkez, sadece bir bina değil; gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve manevi anlamda gelişimlerine katkı sunan bir alan. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Hacılar’ımızın geleceğine yön veriyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan ayrıca, yarıyıl tatili boyunca çocuklar için Hacivat–Karagöz gösterisi, Shrek, Nemo, Mermaid ve Scooby-Doo sinema gösterimleri ile Körebe tiyatro oyununun sahneleneceğini açıkladı. Etkinliklerin 17 Ocak Cumartesi günü başlayacağı ve 29 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi.