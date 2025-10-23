Hacılar'da okul servislerinde denetim

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servislerinde denetim gerçekleştirdi. Eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde; servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, emniyet kemeri kullanımı, araçların bakım durumu ve şoförlerin gerekli belgeleri titizlikle kontrol edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, öğrencilerin güvenliğinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Evlatlarımızın güvenli bir şekilde okullarına ulaşması bizler için büyük bir sorumluluk. İlçe jandarmamızla iş birliği içerisinde, okul servislerinde düzenli denetimler gerçekleştiriyoruz. Hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin içi rahat olsun; her zaman sahadayız, takipteyiz. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli.”

Başkan Özdoğan, denetimlere katkı sağlayan Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek, Hacılar’da huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.