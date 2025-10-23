Hacılar'da okul servislerinde denetim

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servislerinde denetim yaptı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 'Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli, denetimlerimiz aralıksız sürecek' dedi.

Hacılar'da okul servislerinde denetim

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servislerinde denetim gerçekleştirdi. Eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde; servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, emniyet kemeri kullanımı, araçların bakım durumu ve şoförlerin gerekli belgeleri titizlikle kontrol edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, öğrencilerin güvenliğinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Evlatlarımızın güvenli bir şekilde okullarına ulaşması bizler için büyük bir sorumluluk. İlçe jandarmamızla iş birliği içerisinde, okul servislerinde düzenli denetimler gerçekleştiriyoruz. Hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin içi rahat olsun; her zaman sahadayız, takipteyiz. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli.”

Başkan Özdoğan, denetimlere katkı sağlayan Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek, Hacılar’da huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi' detaylarını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Yüzyılın Konut Projesi’ detaylarını açıklayacak
Bakanlık uyarıyor: 'Sürpriz kutu' satışları tüketiciyi yanıltıyor
Bakanlık uyarıyor: “Sürpriz kutu” satışları tüketiciyi yanıltıyor
Başkan Palancıoğlu: 'Belediye adını kullanan dolandırıcılara dikkat'
Başkan Palancıoğlu: “Belediye adını kullanan dolandırıcılara dikkat”
TOBB ve MEB arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı
TOBB ve MEB arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı
İkisi öğretmen 3 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi
İkisi öğretmen 3 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi
Evi Yanan Aileye Talas'tan Yardım Eli
Evi Yanan Aileye Talas'tan Yardım Eli
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!