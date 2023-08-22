Hacılar'da Okullar Yeni Döneme Hazırlanıyor

Hacılar Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki tüm okullarda bahçe ve çevre temizliği başlattı.

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  • 22.08.2023 12:54
  • Güncelleme: 22.08.2023 13:58
Hacılar'da Okullar Yeni Döneme Hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki tüm okullarda bahçe ve çevre temizliği başlattı.

11 Eylül’de yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak öğrencilerin daha temiz bir çevrede okullarından istifade edebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki tüm okullarda çevre temizliği başlatan Hacılar Belediyesi, hummalı bir çalışma yapıyor. Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okulların bahçelerinde çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışması yapıyor. Bu sayede okul çevrelerinin estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Eğitime yönelik faaliyetlere her fırsatta destek olduklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim öğretim görmesi amacıyla okullarımızın çevre temizliğini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız için daha iyi fiziki şartların oluşturulması için sürdürdüğümüz çalışmalarla okullarımız yeni eğitim öğretim dönemine tertemiz bir şekilde girmiş olacak. Tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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İHA

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