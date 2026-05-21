Hacılar’da öldürülen yaşlı çiftin cinayet zanlısı için istenen ceza belli oldu

Olay, 2 Ekim saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana geldi. F.B. ile eşi G.B., cami çıkışı evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri suç mahalinde at nalı izlerine rastladı. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliğimiz koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri birlikte özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararlar doğrultusunda yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüpheli şahsın olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve bahse konu suçu işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı anlaşıldı. Polis ekipleri delilleri topladıktan sonra yaptığı operasyon sonucu M.G. saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. M.G. hakkında ‘tasarlayarak öldürme’, ‘kadına karşı kasten öldürme, ve ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’ suçundan dava açıldı. Davanın ikinci duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık M.G. ile olayda hayatını kaybeden F.B. ile eşi G.B.’nin müşteki yakınları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. İlk duruşmada olayı gerçekleştirmediğini ve cinayetlerle alakasını olmadığını belirten tutuklu sanık M.G. bugünkü duruşmada, “ Ben tanıklardan M.Ö., senet düzenlendiğini belirten şahsa büyükbaş şartım. Ben 575 Bin TL’ye anlaştık. Yaylada 200 Bin Verdi. Daha sonra peşimizden gel dediler hittim. Senet düzenlendi. Benim ahırımın yakınlarında piknik yeri vardır. Tanıklardan M.C.’yi görmedim” dedi. Avukatı ise “Müvekkilimizin olay yerinden çıkmadığı kamera kayıtlarında kesindir. Bilir kişi raporunun okunmasının sonrasında müvekkilimizin beraatini talep ederiz. Bilir kişi raporda müvekkilin evine giden yol esas almıştır. Biz bu nedenle keşif talep ediyoruz” diye belirtti.

Duruşma savcısı sanığın F.B.’ya karşı, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ karısı G.B.’ye karşı ise, ‘Kadına karşı ve bir suçu gizlemek nedeniyle kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIK: BU OLAYLA EN UFAK ALAKAM YOK

Savcının mütalaasının ardından sanık M.G., “Benim bu olayla en ufak bir alakam yok. Bunların bana bir saygısızlıkları olmadı. Kendileri de biliyor ki suçu ben işlemedim. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Ben Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diye belirtti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.