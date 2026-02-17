Hacılar'da Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek

Geçtiğimiz Ramazan boyunca her gün ortalama 250 kişiye iftar yemeği ikram edildiği belirtildi. Ayrıca, evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere günlük sıcak yemek ulaştırıldığı, toplamda yaklaşık 7.500 öğün yemeğin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, yatağa bağımlı ve öz bakımını gerçekleştiremeyen bireylere düzenli bakım hizmetleri sunulmaya devam ediliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Sosyal faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen destekler arasında 100 ton kömür dağıtımı, 500 çocuğa ayakkabı ulaştırılması ve 135 aileye erzak desteği sağlanması yer alıyor. Ayrıca, her gün ihtiyaç sahibi ailelere 100 kişilik sıcak yemek götürüldüğü ve Aile Destek Merkezi kursiyerlerine günlük 60 kişilik yemek verildiği ifade edildi. Toplamda 37.500 öğün yemek yardımı yapıldığı bildirildi.

Eğitim destekleri de gündeme geldi. Hacılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle belirlenen 225 ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim destek paketleri sunulduğunu açıkladı.

Ramazan ayında, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yapılarak, Hacılar'da kimsenin yalnız hissetmeyeceği mesajı verildi.