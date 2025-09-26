Hacılar'da savrulan araç direğe çarptı
Kayseri'nin Hacılar ilçesi Sakar Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak direğe çarptı. Sürücü yaralanırken araçta ağır hasar meydana geldi.
Hacılar Sakar Mahallesi Eşmecik Caddesi’nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın sürücüsü yaralanırken araçta ağır hasar oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.