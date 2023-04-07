Hacılar'da şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler iftarda buluştu

Hacılar Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen iftarda ilçedeki şehit yakınları, gaziler ve depremzede aileler bir araya geldi.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Vali Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek, şehit aileleri gaziler ve depremzede vatandaşlar katıldı. Protokol mensupları iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet ederek ailelerle tek tek görüşme imkânı da buldu. İftardan sonra konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ailelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kaymakamlık ve belediyemiz işbirliğiyle organize edilen yemeğimizde bir aradayız. Bugün bu çatı altında iftarımızı açıyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir, ilçemizde bulunan depremzede ailelerimizle geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiştik. Bugünde sizlerle birlikteyiz. İlçemizde olduğunuz müddetçe başımızın tacısınız, sizleri evinizde hissettirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Başkan Özdoğan, rabbim bir daha böyle afet göstermesin diyerek ailelerin her zaman yanlarında olduklarını da belirtti.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu’da şehit aileleri ve depremzede ailelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dertlioğlu, “bizler hepimiz kardeşiz, devlet yöneticileri olarak her zaman sizlerin yanındayız. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece güzellikler ortaya çıkacaktır” diye konuştu.