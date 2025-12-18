Hacılar’da silahla 1 kişi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şahıs ile oğlu tutuklandı

Karpuzsekisi Mahallesi’nde dün E.T.’nin öldürülüp M.T. ve V.T.’nin yaralandığı olay nedeniyle aranan S.Y.(36) ile yanında bulunan oğlu A.Y.(17) tutuklanlandı.

Olay saat 15.30 sıralarında Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Mahallesi OSB 22’nci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y. oğlu A.Y. ile gelerek üzerinde taşıdığı silah ile E.T. ve yanında bulunan E.T.’nin oğlu M.T. ve yeğeni V.T.’yi silahla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri E.T.'nin hayatını kaybettiği belirledi. E.T.’nin yaralanan oğlu ile yeğeni ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli S.Y. ile olayda yanında bulunan oğlu A.Y.’yi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “17.12.2025 günü Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Mahallesinde meydana gelen ‘Silahla Kasten Öldürme’ ve ‘Silahla Kasten Yaralama’ olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan ortak çalışmalar sonucunda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; bahse konu olayı gerçekleştiren (S.Y.-Kocasinan-1989) isimli şahıs ve olayın gerçekleşmesinde yardımcı olan oğlu S.S.Ç. (A.Y.-Kocasinan-2008) saklandıkları adreste olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte ekiplerimizce yakalanmış ve 18.12.2025 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.