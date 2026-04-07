Hacılar'da son bir yıllık çalışmalar masaya yatırıldı

Toplantının açılışında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının ilçe, şehir ve ülke adına hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Hacılar’ımıza layıkıyla hizmet etmenin gururunu yaşadığımız, projelerimizle geleceği tasarladığımız 2025 yılı çalışmalarımızı kapsayan faaliyet raporumuzu değerlendirdik. Aynı zamanda yeni dönemde görev yapacak Encümen ve Komisyon üyelerimizi belirledik. Bu toplantının ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Özdoğan, konuşmasında geride kalan bir yılın genel değerlendirmesini de yaparak, kış döneminin vatandaşların desteğiyle sorunsuz şekilde tamamlandığını ifade etti. Özdoğan, nisan ayının bereketli geçmesini temenni ederek, özellikle tarımla uğraşan vatandaşların zirai dondan etkilenmemesi yönündeki duasını paylaştı.

Hacılar’da yaz dönemiyle birlikte birçok alanda çalışmaların yeniden hız kazanacağını belirten Başkan Özdoğan, “Kış ayını sizlerin desteğiyle güzel bir şekilde tamamlamış olduk. Bahar ayının gelmesiyle birlikte ilçemizi ilgilendiren, vatandaşlarımızı ilgilendiren ve Kayseri’mize değer katacak pek çok iş ve hizmette yeni bir döneme giriyoruz. Geçtiğimiz hafta Ankara ziyaretlerimiz oldu, bazı bakanlıklarımızla temaslarda bulunduk. İnşallah oralardan da olumlu dönüşler bekliyoruz. Sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık ilçesi olan Hacılar’ımızda yaz ayları boyunca tüm bu başlıklarda faaliyetlerimize devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Devam eden yatırımlara da değinen Başkan Özdoğan, devlet yatırımlarının ve hayırsever destekli projelerin ilçe adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Taşkın kanalı başta olmak üzere devlet yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz de çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Gençlik merkezimizden 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezimize kadar hayırsever destekli yatırımlarımızda temel atma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Lisemizle ilgili protokolümüzü de imzaladık. İnşallah önümüzdeki süreçte orada da temel atma aşamasına hayırseverimizle birlikte ulaşacağız. Biz de ilçe belediyesi olarak yol, kaldırım, park-bahçe ve kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Başkan Özdoğan, yürütülen hizmetlerde emeği bulunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Başta meclis üyelerimiz olmak üzere, iktidarıyla muhalefetiyle tüm üyelerimize ve kıymetli birim müdürlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"Savaş ve zulüm politikalarını kınıyoruz"

Konuşmasında dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Başkan Bilal Özdoğan, barışın hâkim olduğu bir dünya temennisini dile getirerek, “Dünyada hukukun değil, maalesef gücün hukukunun öne çıkarılmaya çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Savaş ve zulüm politikalarını bir kez daha kınıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin barışın tesisi için ortaya koyduğu kıymetli çabaları da takdirle takip ediyoruz. İnşallah mazlum coğrafyalar başta olmak üzere tüm dünyada barış hâkim olur” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında ayrıca Encümen ve Komisyon üyelikleri için seçimler de gerçekleştirildi. Yeni dönemde görev yapacak üyelerin belirlenmesiyle birlikte, Hacılar’da sürdürülecek hizmet ve yatırımların yol haritası da netleşmiş oldu.

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Özdoğan, “Meclis üyelerimizin birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalışacağına inancım tam. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını temenni ederek, yeni dönemin ilçe adına güzel gelişmelere vesile olmasını diledi.