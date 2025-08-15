Hacılar'da Sosyal Konut Bekleyişi: 'Ne Zaman Teslim Edilecek?'

Ev sahibi olma umuduyla yıllardır bekleyen vatandaşlar, artan kira fiyatları ve ekonomik sıkıntılar karşısında bir an önce konutlarına kavuşmak istiyor. “Artık sabrımız kalmadı” diyen hak sahipleri, yetkililerden açık ve kesin bir tarih talep ediyor.

İnşaat sahasında çalışmalar sürerken, projenin hangi aşamada olduğu ve teslimatın ne zaman yapılacağına dair belirsizlik devam ediyor. Hak sahipleri, bu belirsizliğin hem maddi hem de psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu ifade ediyor.

Kamuoyu, Hacılar’daki bu konut projesinin yalnızca bir inşaat yatırımı değil, yüzlerce ailenin hayatını doğrudan etkileyecek bir sosyal adım olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililerin, bekleyen yüzlerce ailenin sesine kulak vererek net bir açıklama yapması bekleniyor.