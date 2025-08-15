  • Haberler
  • Gündem
  • Hacılar'da Sosyal Konut Bekleyişi: 'Ne Zaman Teslim Edilecek?'

Hacılar'da Sosyal Konut Bekleyişi: 'Ne Zaman Teslim Edilecek?'

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yapımı devam eden Sosyal Konut Projesi, aylar önce kura ile hak sahiplerini belirlemişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen teslim tarihi hâlâ netleşmedi.

Hacılar'da Sosyal Konut Bekleyişi: 'Ne Zaman Teslim Edilecek?'

Ev sahibi olma umuduyla yıllardır bekleyen vatandaşlar, artan kira fiyatları ve ekonomik sıkıntılar karşısında bir an önce konutlarına kavuşmak istiyor. “Artık sabrımız kalmadı” diyen hak sahipleri, yetkililerden açık ve kesin bir tarih talep ediyor.

İnşaat sahasında çalışmalar sürerken, projenin hangi aşamada olduğu ve teslimatın ne zaman yapılacağına dair belirsizlik devam ediyor. Hak sahipleri, bu belirsizliğin hem maddi hem de psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu ifade ediyor.

Kamuoyu, Hacılar’daki bu konut projesinin yalnızca bir inşaat yatırımı değil, yüzlerce ailenin hayatını doğrudan etkileyecek bir sosyal adım olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililerin, bekleyen yüzlerce ailenin sesine kulak vererek net bir açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hafta sonu rotası: Sultan Sazlığı
Kayseri’de hafta sonu rotası: Sultan Sazlığı
Polis ekipleri 26 adet fişek ele geçirdi
Polis ekipleri 26 adet fişek ele geçirdi
AK Partili Çopuroğlu, 'Teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz'
AK Partili Çopuroğlu, “Teşkilatımızın gücünü sahada hissettiriyoruz”
Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)
Kayseri elektrik kesintileri (15 Ağustos)
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Lig bizim için yeni başlıyor
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Lig bizim için yeni başlıyor
İYİ Partili Yücel: 'Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor'
İYİ Partili Yücel: “Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!