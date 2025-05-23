Hacılar'da Su Altyapısında Modernizasyon Çalışmaları Devam Ediyor
Kayseri'de belediye su ve kanalizasyon idaresi, Hacılar ilçesinde önemli bir yatırım gerçekleştiriyor. Yatırım kapsamında, 50 milyon TL değerinde, 600'lük çelik borulardan oluşan içme suyu terfi hattı inşaatı hızla ilerliyor.
Çalışmalar, özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamaya yönelik planlanıyor ve projeyle bölgedeki su altyapısının kalitesini ve kapasitesini artırmak amaçlanıyor.
Yatırımın hayata geçirilmesiyle ilgili inceleme yapan yetkililer, bölgeye yapılan bu büyük ölçekli altyapı çalışmalarının, hem maddi hem de hizmet kalitesi açısından ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Proje, toplamda 2.650 metre uzunluğunda yeni su hattı kurulmasını kapsıyor ve bölgedeki suyun verimli kullanımını desteklemeyi hedefliyor.
Kayseri’nin, bölgesel gelişim ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı projeleri, yaz aylarındaki nüfus artışına yönelik önlemlerle güçleniyor.