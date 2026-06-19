Hacılar’da Ticaretin Yeni Adresi: 32 İş Yeri Yeni Sahiplerini Bekliyor

İhale öncesinde açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni iş merkezinin ilçenin ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Gelişen ve büyüyen Hacılarımıza yakışır bu yatırım, ticari hayatımıza yeni bir ivme kazandıracak” dedi.

Başkan Özdoğan, ihalede yüzde 25 peşinat ve 12 eşit taksit imkânı sunulacağını, peşin ödemelerde ise yüzde 10 indirim uygulanacağını ifade ederek “İhaleyi kazanan vatandaşlarımızla yapacağımız ikinci bir sözleşmeyle, ödemeler tamamlanmadan da ağustos ayı başından itibaren işyerlerinin teslimini gerçekleştirebileceğiz. Yıl sonu itibarıyla mevcut iş hanımızdaki kira süreleri sona erecek ve yenileme yapılmayacaktır. Böylece ilçemize kazandırdığımız yeni ve modern iş merkezimiz tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacaktır. Bu yatırımın ilçemize, esnafımıza ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar’ın ticari potansiyelini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, modern iş merkezinin hem esnafa hem de yatırımcılara önemli fırsatlar sunacağını ifade etti. 32 adet ofis ve işyerinin yer aldığı proje, ilçenin ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacak önemli yatırımlar arasında yer alıyor.