Hacılar'da Yatırım Fırsatları

İhale kapsamında 11 adet villa parseli ile 1 adet ticari arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satışa sunulacak.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, düzenlenecek ihalenin sadece gayrimenkul satışı değil, aynı zamanda Hacılar'a yapılacak yeni yatırımların kapısını aralayacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Belediyemize ait arsalardan elde edilecek gelir, yine Hacılar’ımızın hizmetinde kullanılacak. Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatı alanlarından çevre düzenlemelerine kadar bu kaynak, ilçemize değer katacak yatırımların kaynağı olacak. Biz her kazancı Hacılar için harcıyor, her adımda geleceğimizi inşa ediyoruz.”

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, detaylı bilgilere ve arsa listelerine www.hacilar.bel.tr internet adresinden ulaşabilecek. Satışa sunulan arsalar için %20 peşin, kalan tutar 10 eşit taksitle ödeme imkânı da sağlanacak.

Hacılar Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm ihalelerde olduğu gibi bu süreçte de kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.