Hacılar'da Yatırımlık Ticarethane: 32 Ofis ve İşyeri Satışa Çıkıyor

Hacılar Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı modern iş merkezinde yer alan 32 adet ofis ve iş yeri satışa sunuluyor. İlçe meydanında tamamlanan proje kapsamında gerçekleştirilecek ihale, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin ticari hayatına değer katacak proje hakkında yaptığı değerlendirmede, modern iş merkezinin yatırımcılar ve esnaf için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Başkan Özdoğan; “İlçe meydanımızda hayata geçirdiğimiz modern iş merkezimiz, Hacılar’ın ticari hayatına yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanan 32 adet ofis ve iş yeri, yatırımcılarımız ve esnafımız için önemli bir fırsat niteliğindedir. Burada oluşacak yeni ticari hareketlilik hem istihdama hem de ilçe ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“HACILAR’IN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Belediye olarak ilçenin geleceğine yönelik projeler üretmeye devam ettiklerini kaydeden Özdoğan, “Hacılarımızı her alanda daha güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz. Modern iş merkezimiz, ilçemizin vizyonunu yansıtan önemli projelerden biridir. Yeni iş yerlerinin esnafımıza bereket, yatırımcılarımıza kazanç ve ilçemize değer katmasını temenni ediyorum.” dedi.

İhale kapsamında satışa sunulacak iş yeri ve ofisler için başvurular, ihale şartnamesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek.

Satışlarda alıcılara yüzde 25 peşin, 12 ay taksit imkânı sunulurken, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak. İhale, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.