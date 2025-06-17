Hacılar'da yaz spor okulları başlıyor

Voleybol, basketbol, tenis, geleneksel okçuluk, futbol, yüzme, futsal, taekwondo ve jimnastik gibi branşların yer aldığı Yaz Spor Okulları için başvurular 19 Haziran itibariyle Hacılar Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’na yapılacak. Katılımlar kontenjanlarla sınırlı olacak.

Başkan Özdoğan’dan Tüm Ailelere Çağrı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaz spor okullarının yalnızca fiziksel değil, sosyal ve kişisel gelişim açısından da çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Başkan Özdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaz tatili, çocuklarımızın sporla iç içe, disiplinli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmeleri için önemli bir fırsattır. Hacılar Belediyesi olarak, bu bilinçle hareket ediyor, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz spor okullarımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Sporla büyüyen, dayanışmayı, kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenen nesiller, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Ailelerimize çağrımızdır; gelin, çocuklarımızın geleceğine birlikte sporla yatırım yapalım.”

Kontenjanlarla Sınırlı

Yaz spor okullarına katılımın kontenjanlarla sınırlı olduğunu belirten Başkan Özdoğan, “Başvuruların yoğun olmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgiyle karşılaşacağımıza inanıyorum. Katılacak tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Dolu dolu bir yaz, sporla başlar.” dedi.

Program Bilgileri:

• Yaş Grubu: 7 – 15 yaş

• Branşlar: Voleybol, Basketbol, Tenis, Geleneksel Okçuluk, Futbol, Yüzme, Futsal, Taekwondo, Jimnastik

• Başvuru Tarihi: 19 Haziran 2025

• Başvuru Yeri: Hacılar Kapalı Spor Salonu