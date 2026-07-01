Hacılar'da Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Törene, Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kurum temsilcileri, sporcu velileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda, çocuk ve gençlerin yaz tatilini sportif faaliyetlerle verimli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerinin önemine dikkat çekildi. Yaz Spor Okulları kapsamında yürütülecek faaliyetlerle sporun tabana yayılması ve her yaştan bireyin spora erişiminin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yaz Spor Okulları'nın çocuk ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kabakcı, kurslara katılan tüm sporculara başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diledi.

Program, açılışın ardından çeşitli sportif etkinliklerle sona erdi.