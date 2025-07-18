Hacılar'da Yaz Spor Okullarıyla 1000 Öğrenci Sporla Buluştu

Basketbol, voleybol, tenis, geleneksel okçuluk, futbol, yüzme, futsal, taekwondo ve jimnastik gibi 9 farklı branşta sunulan kurslara olan ilgi, organizatörler tarafından memnuniyetle karşılandı. İlk olarak 900 öğrenciyle başlayan kurslar, zamanla 1000 öğrenciye ulaştı. Bu süreçte, dijital bağımlılığın arttığı günümüzde çocukların ekranlardan uzaklaşarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları öncelik olarak belirlendi.

Ayrıca, Hacılar'da gençlerin kültürel, ahlaki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı kurumlarla iş birliği yapıldığı ifade edildi. KAYMEK ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen kurslar, gençlerin çok yönlü gelişimine destek sunuyor.

İlçedeki spor salonları, çim stadyumu, halı sahalar, Kadın ve Gençlik Merkezleri ile yüzme havuzları gibi tesislerin gençlerin hizmetine sunulması, Hacılar'da birlik ve beraberliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yaz sezonunun yanı sıra kış döneminde de tüm tesislerin gençlerin kullanımına açık olacağı belirtildi.

Bu çalışmalar, gençlerin spor yapma isteklerini destekleyerek, sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum oluşturma hedefini güçlendiriyor.