Hacılar'da Yaz Spor Okulu Heyecanı

Yaz Spor Okulları'nın açılış törenine katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gençlerin sağlıklı gelişimi için yaz aylarının verimli geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Burada temel amacımız; gençlerimizin yazı sadece eğlenerek değil, aynı zamanda öğrenerek ve boşa zaman harcamadan geçirmesidir. Dijital bağımlılığın arttığı bu çağda, çocuklarımızı ekranlardan uzaklaştırıp sporla buluşturmak bizim asli görevimizdir. Yaz döneminde de eğitim ve gelişim devam etmeli. Bu noktada Diyanet ve KAYMEK kurslarımız da aktif şekilde sürüyor” dedi.

Başkan Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe verdiği önemi hatırlatarak, Hacılar'daki spor altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de spor salonları, sahalar ve tesisler modern bir yapıya kavuştu. Gençlerimiz yeter ki çalışmak istesin, biz her zaman destek olmaya hazırız. Bu faaliyetler yalnızca yazla sınırlı kalmayacak, kış sezonunda da bu tesisler gençlerimizin hizmetinde olacak.”

Törende konuşan Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Yıldız ise:

“Bu yaz sizin için çok özel olacak. Burada spor yapacak, takım ruhunu öğrenecek ve yeni arkadaşlıklar kuracaksınız. Tüm bu imkânları sağlayan başta Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış töreninde düzenlenen okçuluk, jimnastik ve taekwondo gösterileri büyük alkış topladı. Program sonunda Başkan Bilal Özdoğan, kursiyer öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilerek yaz boyunca sürecek etkinliklerin hayırlı olmasını diledi.