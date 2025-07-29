Hacılar'da Yeni Sosyal Konut Projesi Tamamlanıyor

Konutların altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesi çalışmaları da sürdürülüyor. Ayrıca, çevre düzenlemesi çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Proje tamamlandığında, Hacılar halkı modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşacak.

Projede emeği geçen TOKİ yetkilileri ve tüm paydaşlara teşekkür eden yerel yönetim, vatandaşlara gösterdikleri sabır ve anlayış nedeniyle de minnettarlığını ifade etti. Büyük çaplı projelerde zaman zaman zorluklar yaşanabileceğini belirten yetkililer, bu süreçte anlayış gösteren herkese teşekkür etti.

Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar her alanda çalışmalarını aralıksız sürdürecek ve ilçenin geleceği için güçlü adımlar atmaya devam edecek.