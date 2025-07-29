Hacılar'da Yeni Sosyal Konut Projesi Tamamlanıyor

Hacılar'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 547 konutluk sosyal konut projesinin yapımı büyük oranda tamamlandı. Projenin kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Hacılar'da Yeni Sosyal Konut Projesi Tamamlanıyor

Konutların altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesi çalışmaları da sürdürülüyor. Ayrıca, çevre düzenlemesi çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Proje tamamlandığında, Hacılar halkı modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşacak.

Projede emeği geçen TOKİ yetkilileri ve tüm paydaşlara teşekkür eden yerel yönetim, vatandaşlara gösterdikleri sabır ve anlayış nedeniyle de minnettarlığını ifade etti. Büyük çaplı projelerde zaman zaman zorluklar yaşanabileceğini belirten yetkililer, bu süreçte anlayış gösteren herkese teşekkür etti.

Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar her alanda çalışmalarını aralıksız sürdürecek ve ilçenin geleceği için güçlü adımlar atmaya devam edecek.

Haber Merkezi

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