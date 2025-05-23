Hacılar'da Yeni Yaşam Alanı İçin Temel Atılıyor

Hacılar Belediyesi, ilçenin modernleşme sürecine önemli bir katkı sağlayacak yeni bir projeye başlıyor. Toplam 4 bloktan oluşacak olan projede, 92 konut ile 46 dükkân ve ofis yer alacak. Temel atma töreni, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 13.30'da Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Hacılar'da Yeni Yaşam Alanı İçin Temel Atılıyor

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolünün katılması bekleniyor.

Hacılar Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçireceği bu ticaret merkezi ile hem konut ihtiyacını karşılamayı hem de ilçenin ticaret hayatına canlılık kazandırmayı hedefliyor. Proje, yalnızca fiziksel anlamda değil, sosyal ve ekonomik açıdan da Hacılar’a katkı sağlaması bekleniyor.

İlk olarak inşa edilecek olan betonarme konutlar, modern mimariye sahip iş yerleri ile birlikte, bölgedeki kentsel dönüşüm sürecine büyük katkı sunacak. Proje ile birlikte, vatandaşlara konforlu ve güvenli yaşam alanları sunulurken, ticari faaliyetlerin de desteklenmesi planlanıyor. Hacılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yürütülen bu önemli projenin, ilçeye hayırlı olması temenni ediliyor.

Haber Merkezi

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