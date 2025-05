Hacılar'da yeni yaşam alanı için temel atma töreni düzenlendi

Hacılar Belediyesi’nin 4 bloktan oluşan 92 konut ve 46 ticari alanın yer alacağı, toplam yatırım bedeli 130 milyon TL olan yeni yaşam alanı için temel atma töreni düzenlendi. Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan temel atma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe belediye başkanları, iş insanları ve vatandaş katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Hacılar bir mesele olduğunda elini taşın altına koyan, gövdesini hatta taşın altına koyan insanların yaşadığı, her bir meselede yanımızda olan bizim göz bebeğimiz, başımızın tacı ilçemiz. Hacılar'da bir şeyler oluyor. Belediye Başkanımız Bilal Özdağan ağlamadan, sızlanmadan, mazeret üretmeden, bahane üretmeden gerçekten farklı şeyler yapıyor. Kavga olmadan, dedikodu olmadan, sadece kendini işe vermiş şekilde çalışıyor. Bizden bir şey isteyince, Bilal Başkan'ı o nezaketi, o duruşunu kırmamak adına, biz de her zaman şartları zorluyoruz. Büyükşehir Belediyemizle ilişkisi, samimi ağabey-kardeş ilişkileri herkesin malumudur. Dolayısıyla Kaymakamımızla olan ilişkileri, el ele vermeleri, Hacılar'ı başka bir yere taşıyor. Hacılar'da bir şeyler yapıyor. Sessiz sedasız, Hacılar değişiyor ve gelişiyor. Hacılar'da bir hükümet konağı yapıldı. Meydanıyla beraber muhteşem bir alan haline geldi. Yine kentsel dönüşümdü. Hürmetçi sazlığında bu hafta sonu veya cuma cumartesi muhteşem bir tesis açacak. Bazen diyorum ki, ya şu tesisi anlat. Biraz Kayseriler edep ediyorlar belki. Ama ben o işin turizm kısmındayım. Duyulursa, tanıtılırsa, oraya daha çok turist gelir, daha çok gelen olur tarafındayım. Dolayısıyla Hacılar'da bir bereket var, bir iletişim var. Bundan dolayı da ilin valisi olarak mutlu olduğumu, Hacılar'dan her gelen davete keyifle geldiğimi ifade etmek istiyorum. Burası da çok kısa sürede tamamlanacak. Özellikle ticaret merkezi bambaşka bir değer katacak buraya. Hacılar'da gelişim zirveye çıkmış olacak. Büyükşehir Belediye'nin de 400 tane atı var. Yine Hacılar Belediye'nin orada yaptığı tesisle beraber, Hürmetçi Sazlığı Kayseri'ye en büyük vereceğimiz destek, Hurmetçi turizmini bilinçli bir şekilde, işi tamamen rayına götürerek, orayı tüm Türkiye'ye tanıtmamız gerekiyor. Ve onun için de bizler de el ele vermemiz gerekiyor. Sadece turizmiyle değil, her yönüne gelişen Hacılar için, bu açılışımızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da: “Hacılar adeta bir metropol ilçe. Kocasinan Melikgazi seviyesinde değilse de yani siyaseten söylemiyorum, diğer siyasilerin büyük büyük, adı büyük ilçe belediye başkanlarının herhalde yatırımlarından çok daha fazla yatırım yapıyorsun. Seni alnından öpüyorum. Gerçekten birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, bereketin yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada projeyle ilgili detaylı bilgiler vererek: “Bugün, Hacılar’ımız için önemli bir yatırımı daha başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm ve ticaret alanlarını kapsayan yeni bir adımı daha hep birlikte atıyoruz. Temelini attığımız bu projenin yatırım bedeli 130 milyon TL. Bu yatırım, yalnızca bir inşaat çalışması değil; ilçemizin gelişimine yön veren, sosyal ve ekonomik hayatına canlılık kazandıran bir adımdır” diye konuştu.

Ramazan ayında 2,5 milyar TL olarak açıklanan yatırım hacminin 13 ayda 3 milyar TL’ye ulaştığını belirten Başkan Özdoğan, ilçede son dönemde TOKİ konutları, Taşkın Koruma Kanalı, Kayseri Caddesi altyapı ve üstyapı çalışmaları, Yeni Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası, Hürmetçi Sosyal Tesisi, Eczane ve dükkânlar , Yol yapım ve sosyal yaşam alanları gibi projelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yakında başlayacak kentsel dönüşüm projesiyle ilçeye yaklaşık 4 milyar TL’lik yeni yatırımın daha kazandırılacağını açıklayan Başkan Özdoğan, başkent Ankara’da yürütülen çalışmalar sonucunda 1 milyar TL’lik yeni yatırım bütçesinin Hacılar için ayrıldığını duyurdu.