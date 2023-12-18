Hacılar'da yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Hacılar Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol yapımı, kilit parke taşı yapımı ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Hacılar’da yapılan çalışma ile 160 bin metrekare kilitli parke yol oluşturuldu.

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda kilit parke yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Beğendik Mahallesi Bedeller ve Çifte Harmanlar Sokak ile Yediağaç Mahallesi Cami Sokak’ta yaklaşık 20 bin metrekare kilitli parke yol yapımını tamamladı. Bu sezon yaklaşık 160 bin metrekare kilitli parke yol yapıldığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mevsim şartları elverdiği sürece mahallelerde üstyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Beğendik Mahallesi Bedeller Sokak’ta incelemelerde bulunan Özdoğan, burada yaptığı açıklamada, “Bedeller Sokak’ta imara uygun yapılaşmalar ile birlikte biz de yoğun bir çalışma içerisine girdik. Altyapı çalışmaları nihayetlendikten sonra hemen üst yapı çalışmalarına başladık. Yaklaşık 25 bin metrekarelik bir kilitli parke uygulaması da bu alanda yapılmış oluyor. Çalışan arkadaşlarımıza koordinasyonda bulunan ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

Hem vatandaşlarla sohbet eden hem de alanı inceleyen Başkan Özdoğan, daha sonra Beğendik Mahallesi Çifte Harmanlar Sokak’ta yetkililerden bilgi aldı. Eylül ayı başlarında yaşanan sel sonrası tamamen zarar gören alanda çalışmaların tamamlandığına vurgu yapan Özdoğan, “Malum burada bir sel sorunu yaşamıştık. Devlet Su İşleri, Büyükşehir Belediyemiz ve Hacılar Belediyemizin ortak işbirliğinde yürütülen çalışmalarla burada dere ıslahı tamamlanmış oldu. Çifte Kuyular’dan Dört Kuyular Mevkii’ne ve devamında OSB kavşağına kadar olan alanda sel sonrası çalışmalar tamamlanıp mevcut alt yapılar elektriğiyle suyuyla, doğalgazıyla yeniden gözden geçirildikten sonra burada da üst yapı çalışmasını belediyemiz koordinasyonunda taşeron firmamız tamamlamış oldu. Burada da 6 bin metrekarelik bir kilitle uygulaması hem dere ıslahı ve genişliği sağlanmış oldu hem de sonrasında eski yoldan daha da modern, daha da kullanışlı, daha da olası sel sorununa karşıda güvenli bir hale getirilmiş oldu” dedi.

Son olarak Yediağaç Mahallesi Cami Sokak’ta incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, burada yaptığı açıklamada, “Burası imara uygun yapıların olduğu ve alt yapının da zaman içerisinde tamamlandığı bu bölgede şu an arkadaşlarımız kilit parka uygulamasını yapıyorlar. Yaklaşık 7 bin metrekarelik bir kilitli parke uygulamasında sona yaklaşıldı. Kış mevsiminden önce bu üst yapıyla ilgili de çalışmaları bitirip burada yaşayan sakinlerimizin kışı rahat geçirmeleri konforlu bir alanda da meskenlerine ulaşabilmeleri için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verdi.

“Hem güzel ilçemizin güzel bölgelerinde yapılaşmalar düzenli bir şekilde artıyor hem de kentsel hizmetlerin düzenli bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmasına vesile oluyor” diyen Özdoğan, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.