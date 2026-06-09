Hacılar'daki yaşlı çiftin cinayet zanlısına en ağır ceza

Olay, 2 Ekim saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana geldi. F.B. ile eşi G.B., cami çıkışı evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri suç mahalinde at nalı izlerine rastladı. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve bahse konu suçu işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı belirtildi. Olay nedeniyle bölgede hayvancılık yapan M.G. isimli şahıs gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık M.G. ile olayda hayatını kaybeden F.B. ile eşi G.B.’nin müşteki yakınları katıldı. Müştekiler ve avukatları önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirtti. Duruşma savcısı mütalaasını tekrar ederek sanığın F.B.’ya karşı, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ karısı G.B.’ye karşı ise, ‘Bir suçu gizlemek, suç delillerini yok etme’ ve ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Kadına karşı ve bir suçu gizlemek nedeniyle kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIK: OLAYLA UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOK

Savcının mütalaasının ardından sanık M.G., “Montun bulunmasını istiyorum. Mont bulunursa benim olmadığım ortaya çıkar. O gün polis atı sordu gösterdim. Olayda kullandığı belirtilen at ile benim at çok farklı. Benim atın kuyruğu düz o atın ki sivri. Benim atın yelesi ile o atın yelesi farklı. Benim atta yular vardı o atta yoktu. Ben hayvanları bile severim insanları mı sevmeyeceğim. Ben işimde gücünde insanım bu olayla ne alakam olacak. Analığıma bacım bakıyor. Analığımın alacağı yerle benim işim olmaz. Olayla uzaktan yakından alakam yok” dedi.

SANIK AVUKATI: AT ORADA, MONT ORADA ANCAK GEREKLİ TAHKİKAT YAPILMIYOR

Daha sonra söz alan sanık avukatı ise, “Müvekkilimin çiftliğinde tek kapı var. Bilirkişi raporunda da bu sabit. Bilirkişi raporunda yeşil ile gidiş, kırmızı ile geliş işaretlenmiş. Ancak belirtilen güzergahta yanlışlık var. Orası dağ. Oradan yürüyerek bile gidemezsiniz. Kaldı ki cinayetin atlı biri tarafından gelen biri tarafından bile işlendiği kesin değil. Somut bir delille ilişkilendirme yok. Olay yeri raporunda 1 at izi var ama atın 4 ayağı var. Orada eylem öncesi at bağlansa sonrasında götürülse bile at hareket edecekti heykel gibi kalmazdı. Polis ilk gittiğinde at orada, mont orada ancak gerekli tahkikat yapılmıyor. Hacılar İlçesinde bir şenlik yapılıyor. Orada at var, olaydaki ata daha çok benziyor. Müvekkilimizle alakalı kesin delil ve suç kaydı yok. Tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz” dedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti sanık M.G.’ye F.B.’ya karşı, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırmış müebbet ve F.B.’nin karısı G.B.’ye karşı, ‘Bir suçu gizlemek, suç delillerini yok etme’ ve ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçlarını işlediği gerekçesiyle yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.