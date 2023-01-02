'Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlıyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Türkiye Yüzyıl'ında da vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz dedi.

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  • 02.01.2023 12:02
  • Güncelleme: 02.01.2023 12:09
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'Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, "Türkiye Yüzyıl’ında da vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye olarak ilçede yürüttükleri faaliyetlere dair sosyal medya hesabı üzerinden bir video da paylaşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2022 yılında vatandaşlara güzel hizmetler sunduklarını ifade ederek, ilçeye 576 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını kaydetti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren tevazu, samimiyet ve gayretle Hacılar için çalıştıklarını belirten Başkan Özdoğan, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi;

“Çalışmalarımızda Hacılarımızın her bir ferdinin huzuru ve refahı önceliğimiz oldu. 7’den 77’ye her kesime hitap eden çalışmalarımız; altyapıdan kentsel dönüşüme, kooperatiflerimizden yeni tesislerimize, yeşil alandan eğitim ve spor yatırımlarımıza, turizmden çevreye her alanda atılımlar gerçekleştirdik. Devletimiz ve milletimizle el ele vererek ilçemize 576 milyon liralık yatırımı kazandırdık. Hemşerilerimizin bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sebeple onlar ile sık sık bir araya geldik, dertleriyle dertlendik. Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda Hacılarımızı Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda Hacılarımızı daha da güzelleştirmek için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar yaptığımız çalışmalara ek olarak 2023 yılında da ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

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