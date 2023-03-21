Hacılar Erciyesspor: 2 - Ankara TKİspor: 3
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Ankara TKİspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3-2'lik skor ile 3 puanı Ankara ekibi kazandı.
- 21.03.2023 08:32
- Güncelleme: 21.03.2023 08:32
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 19. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Ankara TKİspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 3-2’lik skor ile 3 puanı Ankara ekibi kazandı.
Stat: Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Kemal Dizdar xx, Zahit Yanılmaz xx, Şehmuz Öğe xx
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş x, Hüseyin Öz xx, Yunus Öztürk xx, İsmail Odabaşı xx, Yusuf Karaboğa xx, Muhammed Yasin Turgutalp xx, Tolgahan Alan xx, Bora Barlas xx, Mustafa İlkay Kartal x (Ali Avcı Dk.90 ?), Mehmet Tatlı x (Ömercan Korkmaz Dk.20 x), Süleyman Yasa x (Samet Kaan Karaca Dk.46 x)
Ankara TKİspor: Süleyman Yılmaz xx, Hamit Kargın xx, Çağatay Özkan xx, Berkay Yücesoy x (Metehan Yıldırım Dk.81 ?), Fatih Emircan xx, Mustafa Kemal Küçük xx, Şevket Ayan x (Okan Anılır Dk.89 ?), Mikail Baydar (Miraç Ayyıldız Dk.79 x), Gökhan Koç xxx (Furkan Temizsoy Dk.89 ?), Muhammet Demir xx, Cengiz Tunçer xx (Eren Görür Dk.61 x)
Goller: Mehmet Tatlı (Dk.5), Mustafa İlkay Kartal (Dk.58 pen) (Hacılar Erciyesspor), Cengiz Tunçer (Dk.14), Gökhan Koç (dk.25 pen, dk.63) (Ankara TKİspor)
Sarı Kartlar: Süleyman Yasa, Osman Kuş, İlkay Kartal, Yusuf Karaboğa (Hacılar Erciyesspor), Cengiz Tunçer, Hamit Kargın, Berkay Yücesoy, Şevket Ayan (Ankara TKİspor)
Kırmızı Kart: Tolgahan Alan (Dk.68) (Hacılar Erciyesspor)