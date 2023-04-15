Hacılar Erciyesspor 3 puan istiyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 26. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Kırşehir Yahşihanspor karşılaşacak. Hacılar Erciyesspor, son maçı kazanıp kümede kalmayı garantilemek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, yarın sahasında Yahşihanspor ile karşılaşacak. Grup’taki son maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırıp kümede kalmak istiyor. 41 puanı bulunan Hacılar Erciyesspor’da bu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı geçen İsmail ile Yunus, kırmızı kart cezası biten Yasin Turgutalp Yahşihanspor’a karşı takımındaki yerini alabilecek.

Yarın Hacılar Fevzi Mercan stadında oynanacak maçı Orçun Özer, Osman Arslan, İsa Çelik hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka saat 15:00’te başlayacak.