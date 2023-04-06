Hacılar Erciyesspor'da keyifler yerinde

Hacılar Erciyesspor kaptanı Mehmet Tatlı ve forvet oyuncusu Süleyman Yasa, Niğde Belediyespor maçında alınan galibiyeti yorumladı.

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  • 06.04.2023 09:15
  • Güncelleme: 06.04.2023 09:33
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Hacılar Erciyesspor'da keyifler yerinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Erciyesspor kaptanı Mehmet Tatlı ve forvet oyuncusu Süleyman Yasa, Niğde Belediyespor maçında alınan galibiyeti yorumladı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında sahasında Niğde Belediyespor’u 2-1 mağlup eden Hacılar Erciyesspor’da kaptan Mehmet Tatlı ve forvet Süleyman Yasa, galibiyeti yorumladı. Kaptan Mehmet Tatlı, hayati önem taşıyan müsabakadan galibiyetle ayrılmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Her zaman saha içerisinde işlerini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Mehmet, "Sahada işini yapmayan insanlara benden selam olsun" cümlesi kurdu.

Maçın son dakikası içerisinde attığı golle takımına galibiyeti getiren isim olan Süleyman Yasa da, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu maçta da gol attığım için ayrıca mutluyum. Bunu aileme hediye ediyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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