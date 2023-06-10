Hacılar Erciyesspor'da Tanju Alan bıraktı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Hacılar Erciyesspor’da Antrenör Tanju Alan istifa etti.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hacılar Erciyesspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Kulüp yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştiren Antrenör Tanju Alan, sonrasında istifa kararı aldı. Sosyal medya üzerinden ayrılığı duyuran antrenör Tanju Alan; 7 yıldır görevi sürdürdüğü Hacılar Erciyesspor’daki görevini noktaladığını ifade ederek Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kulüp başkanı ve yöneticilerine, Hacılar Erciyesspor taraftarına teşekkür etti. Tanju Alan açıklamasında; "7 yıldır teknik direktörlük görevini üstlendiğim Hacılar Erciyesspor’dan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Belediye başkanımız Bilal Özdoğan Bey’e, Kulüp Başkanımız Yusuf Hakan Özdemir’e, Futbol Şube Sorumlumuz, aile dostum Halit Aysu ve yönetim kurulumuzdan Halil İçöz abime ve değerli taraftar grubumuza desteklerinden ötürü şahsım adına teşekkür ederim" cümleleri kurdu.

Tanju Alan yönetimindeki Hacılar Erciyesspor, geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele etmiş, ligi topladığı 44 puanla 6. sırada tamamlamıştı.