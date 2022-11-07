Hacılar Erciyesspor deplasmandan 1 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, ligin 6. hafta maçında deplasmanda oynadığı Ankara TKİ maçından 1 puanla ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor haftayı 1 puanla kapattı. Ligin 6. haftasında deplasmanda Ankara TKİ ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, rakibi karşısında doksan dakika iyi mücadele ederek 0-0 biten maçtan 1 puanla ayrılmasını bildi. Geride kalan 6. hafta sonunda mağlubiyet yüzü görmeyen Hacılar Erciyesspor, deplasmandaki golsüz beraberlik neticesinde puanını 10’a çıkarttı.

10 puanla 6. sırada yer alan Hacılar Erciyesspor ligin 7. haftasında sahasında Suvermez Kapadokyaspor’u konuk edecek.