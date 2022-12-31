Hacılar Erciyesspor ilk yarıda 23 puan topladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, ligin ilk yarısını 23 puanla 6. sırada tamamladı.

PAYLAŞ
  • 31.12.2022 12:59
  • Güncelleme: 31.12.2022 19:40
  • 44
Hacılar Erciyesspor ilk yarıda 23 puan topladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, ligin ilk yarısını 23 puanla 6. sırada tamamladı.

2022-2023 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig maçları 2 Ekim 2022 tarihinde başlarken 25 Aralık Pazar günü tarihinde oynanan maçlar ile ligin ilk yarısı tamamlandı. İlk yarısı tamamlanan Bölgesel Amatör Ligde Kayseri ekibi Hacılar Erciyesspor oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Ligin ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamlayan sarı lacivertliler ligin ikinci yarısında umutlu. Talasgücü Belediyespor ve Suvermez Kapadokyaspor’a mağlup olan Hacılar Erciyesspor 13 maçta 17 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Hacılar Erciyesspor’un ligin ilk yarıda oynadığı maçlar;

1.Hafta Hacılar Erciyesspor 2-1 Osmancık Belediyespor

2.Hafta Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-1 Hacılar Erciyesspor

3.Hafta Hacılar Erciyesspor 1-1 Develigücü

4.Hafta Mucurgücü 0-2 Hacılar Erciyesspor

5.Hafta Hacılar Erciyesspor 1-1 Başkent Şafakspor

6.Hafta Ankara T.K.İ. 0-0 Hacılar Erciyesspor

7.Hafta Hacılar Erciyesspor 1-1 Suvermez Kapadokyaspor

8.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Hacılar Erciyesspor

9.Hafta Hacılar Erciyesspor 1-0 Yozgat 1959 FK

10.Hafta Hacılar Erciyesspor 1-2 Eskil Belediyespor

11.Hafta Niğde Belediyespor 0-1 Hacılar Erciyesspor

12.Hafta Hacılar Erciyesspor 2-0 Sincan Belediyespor

13.Hafta Kırıkkale Yahşihanspor 2-3 Hacılar Erciyesspor

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu: '2023 Melikgazi'de açılışlar yılı olacak'

Başkan Palancıoğlu: '2023 Melikgazi'de açılışlar yılı olacak'

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'ten 'insan' odaklı projelere ziyaret

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'ten 'insan' odaklı projelere ziyaret

Polonya ve Rusya'dan Erciyes'e Charter uçuşlar başladı

Polonya ve Rusya'dan Erciyes'e Charter uçuşlar başladı

7 marka satışta

7 marka satışta

Başkan Büyükkılıç: '2023'te daha güçlü yürümeye devam edeceğiz'

Başkan Büyükkılıç: '2023'te daha güçlü yürümeye devam edeceğiz'

Bir Hafta Bir Yazar: Betül Nurata

Bir Hafta Bir Yazar: Betül Nurata

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
Üçlü virüse dikkat

Üçlü virüse dikkat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Niyazi Ünalmış: 'Kayseri Üniversitesi'nin mi, AKP'nin mi rektörüsün?'

CHP’li Niyazi Ünalmış: “Kayseri Üniversitesi’nin mi, AKP’nin mi rektörüsün?”

Sahte içki üretilen eve operasyon

Sahte içki üretilen eve operasyon

DAHA FAZLA
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: 'Partimizi daha ileriye taşımak için adayım'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: “Partimizi daha ileriye taşımak için adayım”

2022 yılında Kayserispor'un karnesi

2022 yılında Kayserispor'un karnesi

Besceli'ye son görev

Besceli'ye son görev

KOM ekipleri 2022'de suça ve suçluya geçit vermedi

KOM ekipleri 2022'de suça ve suçluya geçit vermedi

Hacılar Erciyesspor ilk yarıda 23 puan topladı

Hacılar Erciyesspor ilk yarıda 23 puan topladı