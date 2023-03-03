Hacılar Erciyesspor kazanmak istiyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, bu hafta oynayacağı Develigücü maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü arasında Pazar günü Kayseri derbisi oynanacak. Deplasmanında Develigücü ile karşılaşacak olan sarı lacivertli ekip, rakibi karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Çalışmalarını sürdüren Hacılar Erciyesspor’un Antrenörü Tanju Alan, yaptığı açıklamasında, "Takımımızda moraller yerinde. Sakat veya cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Pazar günü, zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Rakibimiz ile aramızda 8 puan fark var. Bu farkı korumak, hatta kazanıp 11 puana çıkarmak istiyoruz" dedi.