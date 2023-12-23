Hacılar Erciyesspor, lideri konuk edecek

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 11. Grup 11. haftanın en önemli maçı Kayseri'de Hacılar Erciyesspor ile grup lider Yozgat Bozokspor arasında oynanacak.

PAYLAŞ
  • 23.12.2023 10:47
  • Güncelleme: 23.12.2023 10:47
Hacılar Erciyesspor, lideri konuk edecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 11. Grup 11. haftanın en önemli maçı Kayseri’de Hacılar Erciyesspor ile grup lider Yozgat Bozokspor arasında oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 11. haftasında Kayseri’de oldukça kritik bir maç oynanacak. Hacılar Erciyesspor sahasında grup lideri Yozgat Bozokspor’u konuk edecek. 18 puanla 3. sırada bulunan Hacılar Erciyesspor, yarın Fevzi Mercan Stadı’ndaki maçta 28 puanı bulunan ve namağlup olan Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak. Saat 13:00’te başlayacak maçta hakem Hasan Uyduran düdük çalacak.

12 Bingölspor’un müsabaka oynamadan BAY geçeceği haftada Malatyaspor sahasında Dersimspor ile karşılaşacak. Develigücü Bingöl’de Gençspor’un konuğu olacak. Erzincan Ulalarspor ile Rüstempaşa’nın 3 puan mücadelesi vereceği haftada Aksaray Gençlikspor ile de Kangal Termikspor karşılaşacak.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hamas, MOSSAD'a ajanlık yapan Arapları deşifre etti!

Hamas, MOSSAD'a ajanlık yapan Arapları deşifre etti!

Erciyes'te sezon başladı

Erciyes’te sezon başladı

Trafikte kış kontrolleri: sürücüler kış lastiği konusunda bilinçlendirildi

Trafikte kış kontrolleri: sürücüler kış lastiği konusunda bilinçlendirildi

Kayserispor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor

Kayserispor’da Konyaspor mesaisi devam ediyor

Narkotik operasyonunda 2 gözaltı: firari şahıs yakalandı

Narkotik operasyonunda 2 gözaltı: firari şahıs yakalandı

Başkan Şahin, 'Zamantı Irmağı temizlendi'

Başkan Şahin, “Zamantı Irmağı temizlendi”

Çok Okunanlar
1
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

2
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

3
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

6
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 'mutfak ve ebru' etkinliği

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 'mutfak ve ebru' etkinliği

Gurbetçilerden Kayseri'deki öğrencilere kaban ve ayakkabı yardımı

Gurbetçilerden Kayseri'deki öğrencilere kaban ve ayakkabı yardımı

DAHA FAZLA
Milletvekili Arıkan: 'Bütçe Yasal Ama Ahlaki Değil'

Milletvekili Arıkan: “Bütçe Yasal Ama Ahlaki Değil”

Çelik'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi: 'Asgari ücretin kaderimiz olmaktan çıkmasını istiyoruz'

Çelik'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi: 'Asgari ücretin kaderimiz olmaktan çıkmasını istiyoruz'

Konyaspor ile Kayserispor 31. randevuda

Konyaspor ile Kayserispor 31. randevuda

Kasıtlı tahrik edilen köpek 'silahla tehdit' suçu oluşturuyor

Kasıtlı tahrik edilen köpek 'silahla tehdit' suçu oluşturuyor

Melikgazi çölyaklı ailelere gıda paketi dağıtıyor

Melikgazi çölyaklı ailelere gıda paketi dağıtıyor