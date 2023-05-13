Hacılar Erciyesspor Yönetim Kurulu Üyesi Halil İçöz: 'Hacılarlı iş adamlarımızı desteğe davet ediyorum'

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Hacılar Erciyesspor’un Yönetim Kurulu Üyesi Halil İçöz, yeni sezon öncesi Hacılarlı işadamlarına seslenerek takıma ekonomik destek verilmesini istedi.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hacılar Erciyesspor’un yönetim kurulu üyesi Halil İçöz, yeni sezonda başarı çıtasını yükseltmek adına birliktelik oluşturulması gerektiğini söyledi. Halil içöz, Hacılarlı işadamlarına seslenerek, "Hacılar Erciyesspor’un ekonomik yükü sadece belediyemize ve belediye başkanımız Bilal Özdoğan’a bırakılmamalı. İlçemizin çok önemli sanayi kuruluşları ve işadamları var. Kendilerini ilçemizin gözbebeği takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Harcanan paranın sadece futbol olarak görülmemesini, gençliğe hizmet yapıldığını söyleyen Halil İçöz, "Hacılar Erciyesspor, Kayserili sporculardan kurulu bir takım. Alt yapımızda onlarca oyuncumuz var. Sadece futbola yatırım yapılmıyor. Gençliğimizi spora yönlendirme ve özendirme adına da çok önemli bir görev üstlendiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.