Hacılar Erciyesspor - Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 0-1

 Bölgesel Amatör Lig'in 15'inci haftasında Yozgat Belediyesi Bozok Spor'u konuk eden Hacılar Erciyes sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

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  • 04.02.2023 17:00
  • Güncelleme: 04.02.2023 17:00
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Hacılar Erciyesspor - Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 0-1

Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha’da oynanan maçın ilk yarısı durgun geçti. İki takım da bu yarıda gol bulamadı. Konuk takım ikinci yarının 57. dakikasında duran toptan golü buldu. Hacılar ekibi kalan dakikalarda skoru değiştiremedi ve evinde 1-0’lık sonuçla mağlup oldu.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Cihad Sizer, Alp Yasin Osma, Emre Şenalp 4’üncü Hakem: Abdulsamet Şenoğlu
HACILAR ERCİYESSPOR: Osman Kuş, Muhammed Yasin, Yusuf Karaboğa, Tolgahan Alan (Dk.68 Süleyman Yasa), İsmail Odabaşı, Hüseyin Öz, Mehmet Tatlı, Mustafa İlkay, Yunus Öztürk, Emre Özden (Dk.66 Dursun Erdem), Samet Kaan

YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR: Burak Kapan, Devrim Aksungur, Rıfat Merzifonluoğlu, İsmail Çetin, Tayfun Senemli (Dk.80 Abdulkadir Yıldırım) , Sergen Çelik (Dk.52 Osman Çağlar), Mert Gün (Dk.80 Enes Erol), Soner Ergençay, Barış Turan, Mert Tolun (Dk.70 Azat Mamuk), Cemal Deliktaş
GOL: Dk.57 Rıfat Merzifonluoğlu (Yozgat Belediye Bozok Spor)

1ha

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