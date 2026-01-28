  • Haberler
  • Gündem
  • Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın 7. Olağan Genel Kurulu, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurula, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan, oda başkanları, ilçe protokolü ve Hacılar esnafı katıldı.

Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Yeni başkan Ali Rıza Kayar, yaptığı konuşmada, “Bugün burada ilçemiz esnafına hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Yönetim kurulumuzla birlikte odamızı daha işlevsel, daha üretken ve esnafımıza daha fazla katkı sağlayan bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Genç bir lider olarak, esnafla birlikte yürümekten onur duyduğunu ifade etti.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, yeni dönemde esnaf odasının değişim ve gelişim sürecine katkı sunacaklarını belirterek, iş dünyası olarak her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise Hacılar’ın üretim ve sanayi geçmişine dikkat çekerek, esnafın finansman ihtiyaçlarında desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Genel kurul, iyi dilek ve temennilerle sona erdi. Yeni yönetimin esnaf için hayırlı hizmetlere imza atması bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri dahil 46 ilde FETÖ operasyonu: 151 gözaltı
Kayseri dahil 46 ilde FETÖ operasyonu: 151 gözaltı
Pınarbaşı/Gürün Karayolu araç trafiğine kapalı
Pınarbaşı/Gürün Karayolu araç trafiğine kapalı
Basın kuruluşlarına kredi kolaylığı
Basın kuruluşlarına kredi kolaylığı
Eski Genel Sekreterin Yargılandığı Davada Mal Varlığına Tedbir Talebi Reddedildi
Eski Genel Sekreterin Yargılandığı Davada Mal Varlığına Tedbir Talebi Reddedildi
Krikonun kayması facia getirdi: Cihan Altıntaş'a Veda
Krikonun kayması facia getirdi: Cihan Altıntaş’a Veda
CHP Kayseri İl Başkanı'ndan Erciyes'te Siyasi Mesajlı Basın Açıklaması
CHP Kayseri İl Başkanı’ndan Erciyes’te Siyasi Mesajlı Basın Açıklaması
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!