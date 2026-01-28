Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Yeni başkan Ali Rıza Kayar, yaptığı konuşmada, “Bugün burada ilçemiz esnafına hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Yönetim kurulumuzla birlikte odamızı daha işlevsel, daha üretken ve esnafımıza daha fazla katkı sağlayan bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Genç bir lider olarak, esnafla birlikte yürümekten onur duyduğunu ifade etti.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, yeni dönemde esnaf odasının değişim ve gelişim sürecine katkı sunacaklarını belirterek, iş dünyası olarak her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise Hacılar’ın üretim ve sanayi geçmişine dikkat çekerek, esnafın finansman ihtiyaçlarında desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Genel kurul, iyi dilek ve temennilerle sona erdi. Yeni yönetimin esnaf için hayırlı hizmetlere imza atması bekleniyor.