Hacılar, güvenli yapılaşmada öne çıkıyor

2025 yılı yapı ruhsatı verilerine göre Hacılar’da yıl içerisinde toplam 407 yapı ruhsatı verildi. İlçenin 2025 yılı nüfusunun 13 bin 701 olması dikkate alındığında, Hacılar’da yaklaşık her 33 kişiye 1 yapı ruhsatı düştüğü görüldü. Nüfusa göre değerlendirildiğinde ortaya çıkan bu tablo, Hacılar’ın Kayseri genelinde yapılaşma ivmesi en dikkat çeken ilçelerden biri olduğunu ortaya koydu.

“MÜSTAKİL YAPILAR KONTROLLÜ ŞEKİLDE ARTIYOR”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede hayata geçirilen yatırımların sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ortaya çıkan bu tablo, Hacılar’da yürüttüğümüz planlı şehirleşme anlayışının somut sonucudur. İlçemizde hem yeni konut alanları hem de kentsel dönüşüm çalışmaları kontrollü şekilde ilerliyor. Özellikle ilçe genelinde müstakil yapı yoğunluğu kontrollü bir şekilde artmaya devam etmektedir. Nüfusumuza oranla ruhsat sayısındaki bu yüksek seviye, Hacılar’ın tercih edilen, güven veren ve her yıl daha da büyüyen bir yerleşim merkezi haline geldiğini göstermektedir.”

“GELECEĞİ PLANLAYAN ANLAYIŞLA HAREKET EDİYORUZ”

Başkan Özdoğan, güvenli yapılaşma, sağlıklı kentleşme ve modern yaşam alanlarının belediyecilik anlayışlarının merkezinde yer aldığını vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz yalnızca bugünü değil, geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Altyapısı tamamlanan, ulaşım bağlantıları güçlenen, sosyal yaşam alanları gelişen bir Hacılar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ilçemize olan ilgisinin artması da bu sürecin en önemli göstergelerinden biridir.”

Hacılar’da yapılaşma hareketliliğinin 2026 yılında da sürdüğü görüldü. 2026 yılının ilk iki ayında verilen 40 yeni yapı ruhsatı, ilçede planlı büyümenin ve yeni yaşam alanlarına yönelik talebin devam ettiğini ortaya koydu.

Başkan Bilal Özdoğan, Hacılar’ın kontrollü gelişimini sürdüren, güvenli yapılaşmayı önceleyen ve yaşam kalitesini artıran bir ilçe olarak büyümeye devam edeceğini belirterek, Hacılar Belediyesi olarak bu süreci aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.