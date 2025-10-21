Hacılar hem kışa hem de 29 Ekim’e hazırlanıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yürütülen kış hazırlıkları ve meydan düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Başkan Özdoğan, tamamlanacak çalışmaların ardından Hacılar’ın hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayacağını hem de yenilenen çehresiyle vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

Başkan Özdoğan, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle yapılan hazırlıklara dair açıklamasında, “Her türlü kışa hazırlığı insanlar kendi evlerinde nasıl yapıyorsa biz de ilçemizi aynı gayretle kışa hazırlama çabası içerisindeyiz. Bu faaliyetler tamamlandığında ilçemizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bayraklarla donatacağız. Aynı zamanda bu çalışmaların bitmesiyle birlikte güzel bir Hacılar Meydanı’nı da hemşehrilerimizle buluşturacağız” şeklinde konuştu.