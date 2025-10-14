Hacılar'ın Geleceği için Başkan Özdoğan'a Ziyaret

Başkan Özdoğan; AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ekrem Görçeker, AK Parti Kayseri İl Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Canleblebici, İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özuzun ve teşkilat mensupları ile AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman'ı makamında ağırladı.

Ziyarette Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve ilçeye kazandırılacak yeni projeler hakkında misafirlerine bilgi verdi.

Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, “Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Sayın Ekrem Görçeker’i, İl Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Ahmet Canleblebici’yi, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Özgür Özuzun’u ve teşkilat mensuplarımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Hacılar’ımıza ve Kayseri’mize hizmet etmenin gururuyla, ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.” diye konuştu.

Başkan Özdoğan, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Teşkilatlarımızla, kurumlarımızla, hemşehrilerimizle omuz omuza çalışarak ilçemize katkı sunmaya, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Özdoğan, misafirlerine teşekkür ederek, “Kıymetli misafirlerimizin ziyaretleri, gayretimizi güçlendiren destekleri ve yakın ilgileri bizler için çok kıymetli. Birlikte Hacılar’ı daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.