Hacılar Kapalı Spor Salonu ilk etkinliğe ev sahipliği yaptı

Hacılar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği yürütülen modernizasyon çakışması ile ilçeye kazandırılan ve son derece modern bir tesis haline gelen Hacılar Spor Salonu ilk etkinliğe ev sahipliliğini yaptı.

Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği 2, 3 ve 4 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlik sonrasında dereceye giren öğrencilere kupaları, ilçe protokolünce takdim edildi. İlçede yapımı tamamlanan Hacılar Kapalı Spor Salonu ilk etkinliğinde minik öğrencilerin Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğine ev sahipliği yaptı.

Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği çerçevesinde 2, 3 ve 4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışmaların final müsabakasını Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tribünlerde öğrenciler ile birlikte izledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Modernizasyonu tamamlanan Kapalı Spor Salonu’nun ilk etkinliğine ev sahipliği yapmasının ve ilçemize böyle bir tesisi kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız burada tüm ilçemiz ve ilimizdeki öğrencilerimizin spor faaliyetlerini yapabilmelerini sağlamak. Bu çerçevede bakanlığımızca yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini almaya başlıyoruz. Minik öğrencilerimizin bugün yaptıkları oyunları heyecanla takip ettik, onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve onların heyecanına ortak olduk. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da tüm öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından protokol mensuplarınca dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Yarışmalarda dereceye giren okulların isimleri şöyle oldu:

2 Mayıs 2023 günü düzenlenen Yağ Satarım Bal Satarım yarışmasında;

1. İstiklal İlkokulu

2. Saffet Aslan İlkokulu

3. Demokrasi Şehitleri İlkokulu,

3 Mayıs 2023 günü düzenlenen Mendil Kapmaca yarışmasında;

1. İstiklal İlkokulu

2. Feyyaz Mercan İlkokulu

3. Saffet Arslan İlkokulu,

4 Mayıs 2023 günü düzenlenen Tombik yarışmasında;

1. Saffet Arslan İlkokulu

2. Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu

3. Demokrasi Şehitleri İlkokulu oldu.