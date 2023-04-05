Hacılar Kaymakamı ve belediye başkanı çocuklarla eğlendi

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde kaymakam ve belediye başkanının katıldığı şenlikte çocuklarla oyun oynaması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol çerçevesinde Hacılar ilçesinde Bilim Şenliği düzenlendi. Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen şenliğe, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan da katıldı. Protokol üyeleri burada çizgi film ve masal kahramanları ile eğlenen çocuklara eşlik etti. Şarkılar eşliğinde çocuklarla oyun oynayan Kaymakam Dertlioğlu ve Belediye Başkanı Özdoğan, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “İlçemizdeki öğrencilerimizi Bilim Şenliği ile buluşturduk. Büyükşehir Belediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile bilim atölyeleri çocuklarımızın ayağına kadar geldi. Bir taraftan keyifli vakit geçiriyorlar, diğer taraftan da deneyleri yaparak inceliyorlar. Gençlerimiz burada hem üretkenliği hem de bilim anlamında kendilerine katkıda bulunuyorlar. Çocuklarımıza kolaylıklar sağladıkları için teşekkür ediyorum. Eğitim bizim başta gelen bakış açımızdır. Biz de bu manada iki gün önce ilçemize güzel bir kütüphanemizi kazandırmış olduk. Gençlerimiz bilime olan ilgisini görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı’nda inşallah ülkemizi daha ileriye taşıyacaklar. Ülkemizin dünya medeniyetleri içerisinde bulunduğu seviyeyi daha ileri noktalara taşıyacaklarından eminim. Bizim çocukluğumuzda bu tür etkinlikler yoktu. Çocuklarla beraber olmak bizleri de mutlu etti. 6 Şubat’tan beri tüm Türkiye’nin içerisinde olduğu psikolojiyi biliyoruz. Bu manada da çok değişik ve anlamlı bir etki oldu. Her yaş grubundan çocuklarımızla birlikte onların eğlencesine ortak olduk. Onlara moral ve motivasyon vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise, “Burada çok güzel bir aktivite oldu. Çocukluk günlerimize geri döndük. Bu tür aktiviteler hem çocuklar için hem de yeri geldiğinde büyükler içinde önemli bir durum arz ediyor. Az önce hocalarımızın yaptığı deneyleri inceledik. Bu anlamda hem gençler hem de yetişkinler olarak bilim potasındayız. İlçemiz eğitimde önde gelen bir ilçe. İlçemizdeki eğitimi el birliği ile yükseltiyoruz. İnşallah bundan sonra da daha da ileriye gidecek” dedi.