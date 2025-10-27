Hacılar Kayseri Caddesi'nde 100 Milyon TL'lik Yol Yenileme Projesi Sona Yaklaşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacılar Kayseri Caddesi’nde devam eden yol yenileme çalışmalarını titizlikle takip ediyor. Proje, içme suyu hatlarının yenilenmesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının düzenlenmesi gibi altyapı çalışmalarını da içeriyor. Bu kapsamda, modern şehircilik anlayışıyla Hacılar’ın ana ulaşım aksının daha güvenli, konforlu ve estetik bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Yol yenileme çalışmaları, planlanan takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış durumda ve asfaltlama sürecinin de hızla tamamlanması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Hacılar ilçesine yakışır, konforlu bir yolun hizmete sunulması amaçlanıyor.

Bu projeyle birlikte, Hacılar ilçesine uzun yıllar hizmet edecek sağlam bir altyapı kazandırılması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölge sakinleri modern ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşayacak.